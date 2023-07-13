Bursa’nın İnegöl ilçesi Mezit boğazındaki dere yatağında cansız bedeni bulunan kadının kimliği tespit edildi. Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan parmak izi testinde cesedin Semra Elmas (42) olduğu ortaya çıktı.

Olay bugün saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl’ün Mezit Mahallesi mevkiindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa’dan Konya’ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını kara yolu kenarına park etti. Dereyi gören Han, balık merakı nedeniyle dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı. Dere yatağına uzaktan baktığında cansız manken olduğunu düşünen adam, yaklaştığında cansız kadın cesedi olduğunu görünce 112’ye haber verdi. Olay yerine Jandarma, Polis, 112, İtfaiye, AFAD, ekipleri sevk edildi.

Kadın cesedini gören Mehmet Ali Han, "Aracım yağ eksilttiğinden dolayı biraz dinlenmek istedim. Dere yatağında yarı çıplak bir kadını, önce cansız manken zannettim. Üstünde elbise olunca cansız mankenin ayağı biraz düz olur. Parmaklarını görünce arkadaki arkadaşa, bu insan, dedim. Beraber ekipleri aradık" dedi.

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından dere yatağından AFAD ve İtfaiye ekiplerince çıkarılan kadının cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Bursa Adli Tıp kurumunda yapılan parmak izi testinde cesedin Balıkesir ilinde yalnız yaşayan Semra Elmas (42) olduğu ortaya çıktı. Kadının, herhangi bir akrabası tarafından jandarma veya polise kayıp başvurusu yapılmadığı tespit edildi. Olayın cinayet mi yoksa başka bir olay mı olup olmadığı araştırılıyor.