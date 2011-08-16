Önceki akşam İnegöl

Önceki akşam İnegöl ile Şipali köyü arasındaki yolda meydana gelen kazada, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün yönetimindeki özel otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Sürücü Okan Şarman, takla atarak dereye uçan araçtan şans eseri yara almadan çıktı.

Edinile bilgiye göre önceki akşam saat 22.00 sıralarında Kulaca Köyünden İnegöl istikametine gelmekte olan 38 yaşındaki Okan Şarman’ın yönetimindeki 16 F 5766 plakalı özel otomobilin önüne, Şipali köprüsüne 200 metre kala köpek çıktı. Sürücü Okan Şarman, köpeğe çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki duvara çarptıktan sonra takla atarak dereye uçtu.

Kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Okan Şarman, kazanın şokunu atlattıktan sonra Jandarma ekiplerine haber verdi. Kaza sonucu büyük hasar gören özel otomobil, olay yerine çağrılan kurtarıcı vasıtasıyla dereden çıkarıldı.