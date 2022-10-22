Mahmudiye mahallesi Çağrı sokak üzerinde meydana gelen tek taraflı kazada dereye uçan araçta 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Çağrı sokak üzerinde seyir halinde olan Barış A. yönetiminde ki 16 BTG 30 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Bedre deresine uçtu. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yolcu konumunda ki Kezban A. haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.