İnegöl’e bağlı Boğazova bölgesinde meydana gelen tek taraflı kazada, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dereye uçan kamyonette 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl’e bağlı Boğazova bölgesinden Çayyaka Mahallesi istikametine seyir halinde olan Selahattin T.(58) yönetimindeki 52 AS 040 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağındaki dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre aşağıya uçarak yan duran kamyonette yolcu konumunda bulunan Emrah G. (34), Burak K. (26), Yahya Ö.(39), Emre Ö.(26), Mehmet K.(42) ile birlikte şoför yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.