Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamanla yıpranarak su akıtan Derince İmaret Camii’nin kubbelerini gofrajlı alüminyum kaplama ile sağlamlaştırılarak güzel bir görünüme kavuşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan çok sayıda camiye malzeme desteği sağlıyor.

Bu doğrultuda, zamanla yıpranarak su akıtan Derince Çınarlı Mahallesi’ndeki Eskiyol İmaret Camii’nin kubbelerinde kullanılmak üzere gofrajlı alüminyum kaplama malzemesi desteğinde bulunuldu. Kubbe kaplama işinin işçiliği cemaat tarafından karşılanan cami, görkemli görünüşü ile vatandaşların beğenisini kazandı.

İBADETHANELERE DESTEK

Büyükşehir, vatandaşların ortak kullanım alanı ibadethanelerin eksiklerini ve malzeme ihtiyaçlarını imkanlar çerçevesinde gidererek, cemaatin huşu içinde ibadet etmeleri için ortam sağlıyor. Bu kapsamda, Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen ve akıtan camilerin kubbelerinde kullanılması için gofrajlı alüminyum kaplama malzemesi desteği veriliyor.

Bu kapsamda, Derince Çınarlı Mahallesi’ndeki Eskiyol İmaret Camii derneğinden gelen talep üzerine, yıpranan ve akıtan ana kubbe ve diğer küçük kubbeler için gofrajlı alüminyum kaplama malzemesi desteği sağlandı. Kubbeleri gofrajlı alüminyum ile kaplanan cami estetik açıdan çok şık bir görünüme kavuşurken, malzemenin hava koşullarına dayanıklı olması ve yalıtımıyla betonu koruyarak yapının uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Kaplamaların işçiliği ise cami derneğinin öncülüğünde cemaat ve hayırseverler tarafından karşılandı. Büyükşehir, daha önce de caminin bir çok ihtiyacını karşıladı.