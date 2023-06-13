Kocaeli’de Derince Millet Bahçesi’nin çevresine yapılan üst yapı çalışmaları çerçevesinde Çenesuyu Kavşağı yenilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Kavşağı (Millet Bahçesi Önü) yenilendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yaya kaldırımları ve aydınlatması yapılan Derince Millet Bahçesinin bulunduğu İstiklal ve Nihat Erim caddelerinde yaya kaldırımı ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Her iki caddenin kesişim noktasındaki Çenesuyu Kavşağı da yenilenerek bölgede trafik düzenli hale getiriliyor.