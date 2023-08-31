Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Derince Millet Bahçesi’nin çevresinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla çevre yolları estetik bir görünüme kavuşmuş olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıkılan İsmetpaşa Stadı yerine inşa ettiği Derince Millet Bahçesi’nin çevresinde yaptığı üstyapı çalışmalarını tamamladı.

72 bin 600 metrekare proje alanı bulunan Millet Bahçesine ulaşımın sağlandığı Nihat Erim, İstiklal Caddesi ve Çenesuyu kavşağında yapılan yaya kaldırım, asfaltlama ve dekoratif aydınlatma imalatları Büyükşehir ekipleri tarafından yerine getirildi. Yol çizgilerinin çekilmesi ile birlikte bölgeye görsel bir zenginlik de kazandırılmış oldu. Böylece araç trafiğinin oldukça yoğun olduğu Derince Millet Bahçesine ulaşım konforlu ve kolay bir hale geldi.

ULAŞIM VE PARK KOLAYLIĞI

Çalışma kapsamında Derince Millet Bahçesine ulaşım ve araç parklanması kolaylığı sağlandı. Buna göre dekoratif aydınlatma direkleri, yaya kaldırımları ve yenilenen asfalt ile birlikte Çenesuyu Kavşağı prestijli bir görünüme kavuştu. Böylece vatandaşlar kolaylıkla Derince Millet Bahçesine giderek, araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek. Ayrıca Büyükşehir ekipleri tarafından Derince Millet Bahçesinin bulunduğu İstiklal ve Nihat Erim Caddelerinde yaya kaldırımı ve asfaltlama çalışmaları yapıldı. Her iki caddenin kesişim noktasındaki Çenesuyu Kavşağı da yenilenerek bölgede trafik düzenli hale getirildi.