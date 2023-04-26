Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Millet Bahçesinin çevresine baskı beton kaldırım, dekoratif aydınlatma imalatları ve asfaltlama çalışmaları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 72 bin 600 metrekare proje alanı bulunan eski İsmet Paşa Stadı yerine yapılan Derince Millet Bahçesinin çevresine baskı beton kaldırım yapılırken, yollara da yeni asfalt seriliyor. 700 metre uzunluktaki yaya kaldırımı yapım çalışmaları ve dekoratif aydınlatma direkleri yapım çalışmaları da hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

12 metre genişlikteki Derince Nihat Erim Caddesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından 20 metre genişliğe çıkartıldı. Genişletilen kısımda, 250 metre uzunluktaki caddede asfaltın temelini oluşturan plent miks temel ve binder asfalt serim çalışmalarına başlandı. 500 ton pmt serilen Nihat Erim Caddesinde 300 ton da binder asfalt serimi yapılacak. Yolun zemine oturması sonrası da son kat aşınma asfaltı serilerek araç trafiğinin oldukça yoğun olacağı Derince Millet Bahçesine ulaşım konforlu ve kolay bir hale gelecek. Kavşak düzenlemesi de yapılarak trafiğin düzenleneceği bölgede Derince Millet Bahçesine ulaşım kolaylığı sağlanacak.

İSTİKLAL CADDESİNDE KALDIRIM VE ASFALTLAMA

Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yaya kaldırımları ve aydınlatması yapılan Derince Millet Bahçesinin bulunduğu İstiklal Caddesinde bitümlü ve binder asfaltı serilirken aşınma tabakası asfaltı serim çalışmaları ve tretuvar kaldırım yapım çalışmaları sürdürülüyor.