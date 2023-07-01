Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince eski Askeri Hastanesi alanında projelendirilen Sağlıklı Yaşam Parkı'nın 14 bin metrekarelik açık otoparkını asfaltladıKOCAELİ (İGFA) - Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nı inşa ederek Kocaelilerin hayatına değer katmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, otopark alanını da kısa sürede tamamlayarak vatandaşın hizmetine sundu.

Bu kapsamda 400 araç kapasiteli otoparkın asfaltlamasını yapan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, son kat aşınma asfalt serimi ve yol çizgilerini de çizerek otopark alanını kullanıma hazır hale getirildi.

Ekipler ayrıca, Sağlıklı Yaşam Parkına ulaşımın sağlanacağı bin 200 metre uzunluğunda 3 yan yol inşa etti.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yolları, yağmursuyu hattı, kaldırımları ve dekoratif aydınlatma imalatları yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda 12 bin 500 ton plent miks temel, 9 bin ton asfalt serimi, 3 bin metrekare parke, 7 bin 200 metrekare kaldırım, 6 bin 500 metrekarede bordür, andezit ve beton bordür imalatları yapıldı.

380 METRE UZUNLUĞUNDA YOL YAPILDI

Proje kapsamında Çavdar Caddesi ile Medya Caddesine bağlanan kısımda 380 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde 2 adet yeni yol inşa edildi. Bu kısımda 200 metre uzunluğunda, 5 metre yükseklikte taş duvar imalatının yanı sıra 1800 metre yağmursuyu hattı da yapıldı.