Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahallesi’nde yer alan Araptepe mevkiinde kentsel yenileme çalışmasını tamamladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Aygün, ikinci dönüşümün Deniz Mahallesi’nde devam ettiğini belirtti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yenikent Mahallesi’nde yer alan Yelkent Zirve Evleri sakinleriyle bir araya geldi. Programda Başkan Aygün’e Mahalle Muhtarı Erol Küçük, AK Parti Yenikent Mahalle Başkanı Savaş Sümerbaş, belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri eşlik etti. Derince genelinde gerçekleştirilen yatırımları aktaran Başkan Aygün, “Yenikent’te yer alan Araptepe’de Kentsel Yenileme projemizi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel yenileme projemizin ikinci çalışmasını da Deniz Mahallemizde gerçekleştiriyoruz. Etap etap sürdüreceğimiz dönüşüm sürecinde ilk kısımda yaptığımız kontrollü yıkımlarla çalışmalarımızı başlattık” dedi.