Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, iftar programlarıyla hem özel bireylerle hem de şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, şehit aileleri, gaziler ve gazilerin ailelerin onuruna iftar programı düzenlendi. Bir diğer gün ise Engelsiz Yaşama Destek Merkezi öğrencileri ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Aygün, masaları tek tek dolaştı. Yenikent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda hep birlikte dualar edildi. İftar programına katılanlarla ilgilenen Başkan Aygün, "Bizler şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazilerimizin ailelerinin her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Eğer bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Rabbim onlardan ve kıymetli ailelerinden razı olsun" dedi.

Derince Belediyesi Engelsiz Yaşama Destek Merkezi öğrencileri ve ailelerine yaptığı konuşmada ise Başkan Aygün, "Özel bireylerimiz bize Allah’ın emaneti. Kalplerinden sevgi, yüzlerinden tebessüm eksik olmayan özel öğrencilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.