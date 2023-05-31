Derincespor Kulübü’nde tekvando eğitimlerine katılan sporcular için kuşak sınavı düzenlendi. Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kuşak sınavında 525 sporcu bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı.

Tuncay Karak’ın antrenörlüğünde devam eden çalışmalar Dumlupınar Spor Merkezi, Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi, Şehit Er Emre Kaan Arlı Çok Amaçlı Spor Salonu, Şehit Osmangazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Çınarlı Ortaokulu’ndaki gerçekleşiyor. 6-16 yaş grupları arasındaki 5 ayrı kurs merkezinde haftanın 7 günü devam eden tekvando kurslarına katılan öğrenciler bu kez kuşak sınavı heyecanı yaşadı.

Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kuşak sınavında 525 sporcu bir üst kuşağa terfi etmek için ter dökerken, aileleri de heyecanlı bir şekilde sporcuları takip etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül de kuşak törenini takip ederek, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün konuşmasında, "Derincespor Kulübümüz bünyesinde tekvando eğitimlerine katılan sporcularımızın kuşak terfi sınavını takip ettik. Yeni kuşaklarını takdim ettiğimiz kıymetli evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum" dedi.