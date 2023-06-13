Derince Belediyesi’nin düzenlediği Minik Eller Voleybol Şenliği’nde 5 takım 5 hafta boyunca kıyasıya mücadele edecek.

Sportif etkinliklerle adından söz ettiren Derince’de bu kez voleybol turnuvası start aldı. Derince Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Minik Eller Voleybol Şenliği’nde 5 takım mücadele ediyor. Körfez G.B., Uluğbey, Derincespor, Yahya Kaptan ve Yenikentspor’un A ve B takımlarının yer aldığı turnuva Derince Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Açılış müsabakalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de takip ettiği turnuvada maçlar 15’er dakikalık 2 set üzerinden oynanıyor. A takımlarının 2011 ve daha küçük, B takımlarının ise 2012 ve daha küçük sporculardan oluştuğu turnuvada heyecan beş hafta boyunca devam edecek.