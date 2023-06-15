Derince’de yıl sonu etkinliği düzenleyen lise öğrencileri, resim sergisi ve müzik dinletileri ile beğeni topladı.

Derince Fatih Sultan Mahallesi’nde eğitim faaliyetlerini sürdüren Melikşah Anadolu Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sona erecek olması dolayısıyla etkinlik düzenledi. Yıl Sonu Sanat Şöleni adı altında düzenlenen etkinlikte öğrencilerin yaptığı resim eserleri sergilendi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Yıldırım, Murat Dulkadiroğlu, Yakup Yaman, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda sanatsal etkinlikler sahnelendi.