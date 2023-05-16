Derince Belediyesi’nin Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri’nde hazırladığı Taşköprü Süt markası Çenesuyu Kaşık ve Yelken Tesisleri’nde satışa sunuldu.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bölgeye kazandırdığı Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri ile tarımsal kalkınma, istihdam ve ekonomiye katkı sunuyor. Başkan Aygün’ün Çavuşlu Mahallesi İshakçılar mevkiinde inşa ettiği Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri bünyesinde mısır kurutma ünitesi, süt pastörizasyon ünitesi, yem karma ünitesi ve aspir yağı işleme ve değerlendirme ünitesini barındırıyor. 2 bin 100 metrekare kapalı alan ve 5 bin 850 metrekare açık alandan oluşan tesislerde hazırlanan Taşköprü Süt markası satışa sunulmaya başladı. Tesislerde 3 ve 5 litrelik pet şişeler halinde hazırlanan Taşköprü Süt, ilk etapta Çenesuyu Kaşık Tesisleri ve Yelken Kafe Restaurant’ta satışa sunuldu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Taşköprü Süt’ün lansman litre fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki süreçte Derince Belediyesi bünyesindeki Çenesuyu A.Ş. üzerinden piyasaya sürülecek olan Taşköprü Süt, yine Çenesuyu bayileri üzerinden evlere servis edilecek. Kar amacı gütmeden, tarımsal faaliyetleri desteklemek ve köy halkını üretime teşvik etmek amacıyla kurulan Taşköprü Tarımsal Kalkınma Tesisleri, hayata geçirdiği uygulamalarla bölge sakinlerinin emek ve alın terini de kazanca dönüştürüyor.