İlçeye birbirinden önemli birçok proje kazandırdıklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Modern Hayvan Satış ve Kurban Kesim Alanı projemizi halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan ve ilçe yöneticileri, Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi’nde faaliyetlerini sürdüren Kocaeli Adıyamanlılar Derneği’ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Sinan Yılmaz ve yönetimi ile bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Aygün, Derince’ye birbirinden önemli eserler kazandırdıklarını belirterek, “Gençlik merkezlerimiz, Araptepe Kentsel Yenileme Projemiz, millet bahçemiz, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimiz, içerisinde mısır kurutma, süt pastörizasyon ve aspir yağı işleme tesislerinin yer aldığı Tarımsal Kalkınma Hamlemiz, Tahtalı Göleti Doğa Park Projemiz, spor alanlarımız, sokak aydınlatmalarımız gibi daha sayamadığım çok sayıda projemizi ilçe halkımızın hizmetine sunduk. Kurban Bayramlarında tahsis ettiğimiz Kadırga alanı diye bilinen bölgede oluşturulan satış alanları hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için oldukça yetersiz. Biz bu alanın yaklaşık 500 metre yukarısında Modern Hayvan Satış ve Kurban Kesim Alanı inşa edeceğiz. Projelendirme çalışmalarımızı tamamladık ve yerimiz bakanlığımız tarafından belediyemize tahsis edildi. Projemiz, içerisinde bulunan sosyal alanlarıyla ve modern tesisleriyle birlikte halkımıza ve esnaflarımıza en güzel şekilde hizmet verecek” diye konuşu.

"Bölgeye 400 yataklı bir hastane daha inşa edilecek"

İlçeye 400 yataklı bir hastane daha inşa edileceğini belirten Başkan Aygün, “Halkımız dedikodulara kulak asmasın. Hastanemiz büyüyerek hizmet vermeye devam ediyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin inşası devam ediyor. Bununla beraber bölgeye 400 yataklı bir hastane daha inşa edilecek. Askeri hastane alanından kalan diğer bölümlere de kaymakamlık, müftülük, engelsiz yaşama destek merkezi, otizm merkezi, aile ve çocuk yaşam merkezi, konferans ve spor salonları ve bunlara hizmet verecek kapasitede bir otopark inşa edeceğiz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz Sağlıklı Yaşam Parkı’nı da kısa süre içerisinde hizmete sunacak" ifadelerini kullandı.