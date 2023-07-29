Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Buldan ilçesinin Kadıköy Mahallesi’ne 1000 kişi kapasiteli doğal atık su arıtma tesisi inşa ediyor.DENİZLİ (İGFA) - Su yönetimi ve iklim değişikliği projeleriyle örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Buldan ilçesinin Kadıköy Mahallesi’nde atık suların doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla doğal arıtma tesisi inşasına başladı. Proje kapsamında 5.600 metrekare alanda, tek kademeli olarak kurulacak 1000 kişi kapasiteli tesisin günlük ortalama 176 metreküp atık suyu arıtacağı belirtilirken, doğal arıtma yapılacağı için tesisin işletme maliyetinin yok denecek kadar az olduğu belirtildi. Doğal atık su arıtma tesisi ile tesise ekilen azot ve fosfor giderici ve topografyaya uygun bitkiler sayesinde atık sular yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılması amaçlandığı belirtildi.

“Çevreci kent Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, daha yaşanabilir bir Denizli için ihtiyaç olan tüm bölgelerde çevre yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. Buldan ilçesinin Kadıköy Mahallesi’nde doğal atık su arıtma tesisi inşasına başladıklarını kaydeden Başkan Zolan tesisin doğal bileşenlerle çalışacağını, bu nedenle elektrik enerjisi gibi işletme maliyetinin de bulunmadığını belirtti. Sağlıklı bir gelecek için kente uzun yıllar hizmet edecek çevreci yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini belirten Başkan Zolan, “Çevre yatırımlarımızla geleceğimize sahip çıkıyoruz. Tesisimiz şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.