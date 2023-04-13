Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Süleyman Eruzunlar yaptığı açıklamada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kınadı.BALIKESİR (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'ye bir tepki de Burhaniye Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Eruzunlar'da geldi.



Başkan Eruzunlar tepkisini şöyle paylaştı:

"Mustafa Destici kendisini ne zannediyor? Bu topraklar için Çanakkale ve Yemen’de, Kurtuluş Savaşı'nda onbinler canlarını hiçe sayarak savaşmışlar anavatanları için bir saniye bile düşünmeden canlarını veren bu asil millete utanmadan sıkılmadan Tito artığı diyemezsin. Kuvayi Milliye' nin kurucuları arasında yer alan bir topluma bu şekilde küşük düşürücü hakaret içeren sözleri söyleme hakkını nereden alıyorsunuz.

Siyasi istikbaliniz ve çıkarlarınız için Boşnak olan TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın üzerinden Jusoviç soyadı üzerinden eleştirme hakkını nereden buluyorsunuz?

Yugoslavya'dan Türkiye’ye göçürülen bütün halkın soyisimleri burada farklıdır. Soyadı kanunu gereği herkes buradan bir soyisim almıştır. Bir gün sonra çıktığınız bir başka kanalda aynı ırkçı sözleri tekrarlayarak söylediğinizin arkasında olduğunuzu söylemek kelimenin tam anlamıya cahillik ve aymazlıktır. Destici tarih bilgisinin zayıf olduğunu kanun bilgisinin zayıf olduğunu bu açıklama ile ispat etmiştir. Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçürülmüş olan bu onurlu halka Tito artığı diyemezsiniz. Başta TİP Genel Başkanı Erkan Baş (Jusoviş) olmak üzere bütün Boşnaklardan özür dilemeniz bekliyoruz, bu özürü yazılı açıklama olarak değil yine TV kanallarına söylemenizi bekliyoruz. Yoksa siyasi tarihin tozlu raflarında toplumlar arasına kin ve nefret tohumlarını eken bir siyasi olarak yerinizi alacaksınız."