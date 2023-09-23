Kocaeli’de faaliyet gösteren 81 ilin dernek başkanları, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini yerinde inceleyerek bilgi aldı. 720 hektarlık alanda yaklaşık 8,5 milyon ton çamurun temizleneceği projenin 5 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dipten Diriliş Projesi’nin Sivil Toplum Kuruluşları’na Yerinde Tanıtım Programı gerçekleştirdi. 81 ilin dernek başkan ve yöneticileri, dip çamur projesini yerinde inceledi. Dip Çamuru projesi incelemeleri, eski İzmit Fuar Alanı içerisinde yer alan sivil toplum merkezindeki sunum ile başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal tarafından yapılan sunumda İzmit Körfezi özelinde yapılan çalışmalar ve proje hakkında bilgi verildi. İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesiyle ilgili şantiyede yer alan panoda proses akış şeması üzerinden detaylı bilgilendirme gerçekleştirildi. Daha sonra çamur susuzlaştırma alanında gelen sorular cevaplandırıldı.

İki etaplı proje çerçevesinde 720 hektarlık alanda yaklaşık 8,5 milyon ton dip çamuru temizlenecek. Projenin ikinci etabının hayata geçirilmesi sonrası İzmit Körfezi’nin eski günlerine kavuşarak adeta dev bir akvaryum görünümü kazanması bekleniyor. Çamurun dipten borularla çıkarılarak İzmit Atletizm Pisti’nin arkasına kurulan susuzlaştırma tesisine taşınacağı projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.