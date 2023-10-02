Dünyanın dört bir yanından gelen sporculardan oluşan renkli pelotonu, sekiz gün sürecek serüven için 8 Ekim Pazar günü Alanya Limanı'ndan saat 11:40’da pedal çevirmeye başlayacak.ANTALYA (İGFA) - T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 58’incisi, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 8 gün, 8 etapta 1.235,1 km boyunca Alanya’dan Kemer’e, Kalkan’dan Fethiye’ye, Marmaris’ten Bodrum’a, Selçuk’tan Manisa ve İzmir’e ardından İstanbul-Sultanahmet’e 24 takımdan 36 ülkeden 168 bisikletçinin zorlu ve heyecanlı mücadelesi nefesleri kesecek.

Doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan parkurunda dünyaca ünlü sprintlerin şovu, tırmanışçıların mücadelesine sahne olacak görkemli ve dev organizasyon 190 ülkede 13 dilde milyonlarca kişi tarafından izlenecek. 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, sadece bir yarış değil, adrenalin ve tutku dolu kıtalararası bir şölen, bir bisiklet turundan fazlası…

Alanya’da 7 Ekim Cumartesi günü Basın Toplantısı ve “58.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı” Ağaç Dikme Töreni düzenlenecek.

GÖZ KAMAŞTIRAN PARKUR

Genç yetenekler ve tecrübeli bisikletçilerin omuz omuza üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 1.235,1 kilometrelik 2023 parkuru şu şekilde olacak:

Etaplar: Start Yarış Bitişi

1. Etap: 8 Ekim 2023 Alanya - Antalya (135 km) 11:40 14:30

2. Etap: 9 Ekim 2023 Kemer - Kalkan (166,5 km) 12:30 17:00

3. Etap: 10 Ekim 2023 Fethiye - Babadağ (104,1 km) 13:00 17:00

4. Etap: 11 Ekim 2023 Fethiye - Marmaris (165,3 km) 11:10 15:30

5. Etap: 12 Ekim 2023 Marmaris - Yalıkavak (180,6 km) 12:20 17:00

6. Etap: 13 Ekim 2023 Bodrum - Selçuk (193,3 km) 11:45 17:00

7. Etap: 14 Ekim 2023 Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km) 11:20 15:30

8. Etap: 15 Ekim 2023 İstanbul - Sultanahmet (130,5 km) 11:20 14:45

Parkur hakkında detaylı bilgi için www.tourofturkiye.org.tr adresi ziyaret edilebilir.