Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’ya armağanı olan Atatürk Orman Çiftliği arazisine sahip çıkıyor. İçerisinde evcil hayvan parkından çocuk oyun alanına, seyir teraslarından kafeteryaya kadar pek çok donatının yer aldığı 940 bin metrekarelik alana kurulan ‘Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın ilk etabı vatandaşlarla buluşmak için gün sayıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde yıllardır atıl durumda olan alan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Başkentlilerin keyifle vakit geçirebileceği yeni bir rekreasyon alanına dönüştürülüyor.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili son durumu sosyal medya hesaplarından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ata'mızın emaneti emin ellerde. Atatürk Orman Çiftliği'nde 940 bin metrekarelik Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nın 1. etabını çok yakında açıyoruz. Alanı; evcil hayvan parkından çocuk oyun alanına, seyir teraslarından kafeteryaya kadar pek çok sosyal etkinlik alanıyla donatıyoruz” ifadelerini kullandı.

940 BİN METREKARELİK YENİ BİR REKREASYON ALANI

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı” adı verilen 940 bin metrekarelik alanda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İçerisinde; evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatının yer alacağı rekreasyon alanı vatandaşlarla buluşmak için gün sayıyor.

Ayrıca alan içerisinde yer alan Ankara Çayı’nda da temizlik çalışmaları devam ediyor.