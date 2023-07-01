Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 3 Temmuz'da, borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'da bitiyor. 31 Temmuz'da ilk taksit ile ikinci taksit birlikte ödenecek.ANKARA (İGFA) - Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı dev yapılandırma kapamında yapılandırılabilecek.

Hatırlanacağı gibi yapılandırmada son tarih 31 Mayıs olarak açıklanırken, Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz olmuştu.

30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapabiliyor. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.