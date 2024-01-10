Almanya'nın önde gelen giyim zincirlerinden biri olan Galeria Karstadt Kaufhof, zorlu mali koşulların ardından iflas başvurusunda bulundu. 92 mağazası ve 15 bin kişilik istihdamıyla önemli bir perakende oyuncusu olan şirket, 2020'deki Kovid-19 salgını sonrasındaki ekonomik belirsizliklerle başa çıkarken, Signa Group'un iflasının da etkisiyle mücadele etmekte. Galeria Karstadt Kaufhof CEO'su Olivier van den Bossche, eski sahiplik yapısının şirketi operasyonel olarak zor durumda bıraktığını belirterek, "Bugünü açıkça özgürleştirici bir darbe olarak görüyoruz. Signa Group'un iflasları, Galeria'nın devam eden işlerine ciddi zarar veriyor ve gelecekteki büyüme fırsatlarını kısıtlıyor" dedi.