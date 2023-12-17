Almanya'nın dev süper market zinciri Real GmbH, ekonomik krizin etkileriyle boğuşurken, şaşırtıcı bir kararla iflas başvurusunda bulunarak tüm şubelerini kapatma kararı aldı. Real, ülke genelinde 62 şubesi ve 5 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Real GmbH'nin iflasının, piyasadaki ilginin azalması gibi çeşitli faktörlere dayandığı belirtiliyor. Geçtiğimiz cuma sabahı Mönchengladbach bölge mahkemesine yapılan iflas başvurusu, sektördeki istihdam açısından önemli bir durumu gündeme getirdi. 62 hipermarketinde çalışan yaklaşık 5.000 kişinin geleceği belirsizliğini korurken, şubelerin kapanışıyla ilgili net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Söz konusu gelişmeye göre, Real'in pazarlarının muhtemelen rakip firmalara satılması için adımlar atılması bekleniyor. Ancak, bu süreçte sektörde önemli bir değişim ve rekabet dinamiklerinde yeni bir yol haritasının oluşturulma ihtiyacı da ortaya çıkıyor.