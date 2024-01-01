Ekonomik krizler ve pandeminin küresel ölçekte etkileri devam ederken, Almanya merkezli süpermarket devi Real GmbH, Mönchengladbach bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, şirketin 62 şubesinin apar topar kapatılmasına ve 5 bin çalışanının işsiz kalmasına neden oldu.

Dünya genelindeki ekonomik daralma ve pandeminin negatif etkileri, piyasalarda sert düşüşlere yol açarak birçok şirketi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Real GmbH, yaşanan zorlu koşulların etkisiyle iflas başvurusu yapmak zorunda kaldı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, iflas işlemleri dışında bireysel Real piyasalarına da ilginin oldukça düşük olduğu belirtiliyor. Şirketin 62 hipermarketi acil bir şekilde kapatıldı, bu da 5 bin çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.