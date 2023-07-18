DEVA Partisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin bu yıl iki kez ödenmesini öngören ve doğal gaz ve akaryakıttaki özel tüketim vergisini artıran Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali için Danıştay’a başvurdu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partili milletvekilleri Cem Avşar, Mehmet Emin Ekmen, Evrim Rızvanoğlu, İdris Şahin, Mustafa Yeneroğlu ve Medeni Yılmaz Danıştay’a giderek partilerinin dilekçesini teslim ettiler.

Danıştay önünde açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, ‘Yürütmenin durdurulması talebiyle davamızı açtık’ dedi.

Şahin, söz konusu düzenlemeye karşı, öncelikle Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptali noktasında vatandaşı mağdur etmemesi açısından yürütmenin durdurulması talepli olarak bu davamızı açtıklarını belirtti.

https://twitter.com/devapartisi/status/1681303921342693377

“Cumhur İttifakı, parlamentoda sahip olduğu sayısal güce dayanarak ‘Vur’ demiş, Sayın Erdoğan da ölçüyü kaçırıp 85 milyonu öldürmüştür” ifadelerini kullanan Şahin, düzenlemelerde kanunilik ve ölçülülük ilkelerinin ihlal edildiğini söyledi.

Şahin, “Parlamento, Cumhur İttifakı’nın kendisine vermiş olduğu sayısal gücü kullanarak yasal düzenleme yaparken ne ölçülülük ilkesini ne anayasaya uygunluk ilkesini en ufak bir şekilde düşünmeden bir karar vermiştir. Dolayısıyla parlamentodan geçen bu yasanın norm denetimi mutlak suretle yapılmalıdır. Danıştay ilgili dairesinin, norm denetim yoluyla bu yapılan yasal değişikliği Anayasa Mahkemesi’ne götürmesi en büyük arzumuz ve isteğimiz. Yasalar düzenlenirken kanunilik ilkesine uygun hareket edilmesi gerekir” dedi.

‘DEVA PARTİSİ YASAYA TAM KADRO RET OYU KULLANDI’

Bu arada Milletvekili Şahin, DEVA Partisi olarak, milletin kendilerine verdiği denetim yetkisini en iyi şekilde kullanacaklarını belirterek, bu yasanın meclisten geçirilmesi sırasında da parlamentoda tam kadro olarak ret oyu kullandıklarını anımsattı.