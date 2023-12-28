DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 31 Mart yerel seçimleri için adaylarından 125'ini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Babacan, adaylardan 50'sini açıklamıştı. Babacan bugün de 75 adayı daha açıkladı.

BURSA ADAYLARI BELLİ OLDU

DEVA Partisi'nin, açıklanan 75 adayla birlikte Bursa adayları da ortaya çıkmış oldu. Buna göre, DEVA Partisi Bursa Büyükşehir'den Zeki Kahraman ve İnegöl'den Onur Metinbaş, Mudanya'dan Mine Norşon, Nilüfer'den Nilüfer Akçakoca Demir, Osmangazi'den İlhan Menge'yi belediye başkanı adayı olarak gösterdi.

İŞTE DEVA PARTİSİ'NİN AÇIKLANAN ADAYLARININ TAMAMI:

Adana'nın Seçim Haritası

DEVA Partisi Adana'da dört farklı ilçede adaylarını gösterdi. Karaisalı, Kozan, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde sırasıyla Ayhan Avcı, Veli Küçük, Cengiz Yalman ve Uğur Karataş aday olarak belirlendi.

Adıyaman ve Antalya'da DEVA Rüzgarı

Adıyaman'da Kahta ilçesinden Sadık Öztürk, Antalya'da ise Gündoğmuş ve Kepez ilçelerinden Mehmet Eser ve Emre Karaşin aday gösterildi.

Ardahan ve Balıkesir'de Kimler Var?

Ardahan Göle Köprülü beldesinden Erol Özkurt, Balıkesir'in Balya ve Gömeç ilçelerinden Mesut Ünal ve Zeynep Çiğdem Akçamlı aday olarak yer aldı.

Bayburt'tan Bursa'ya Uzanan Liste

Bayburt'tan Can Kurban Aslan, Burdur'dan Recep Oğuz, Bursa Büyükşehir'den Zeki Kahraman ve İnegöl'den Onur Metinbaş, Mudanya'dan Mine Norşon, Nilüfer'den Nilüfer Akçakoca Demir, Osmangazi'den İlhan Menge adaylar arasında.

Denizli ve Diyarbakır'da Dikkat Çeken İsimler

Denizli Serinhisar'dan İsmail Parça, Diyarbakır Eğil'den Zeynel Bekil, Ergani'den Süleyman Efe, Kayapınar'dan Hebun Aytekin, Elazığ Baskil'den Tekin Tomaç DEVA Partisi'nin dikkat çeken adayları.

Erzurum'dan Eskişehir'e

Erzurum Narman'dan Ahmet Can Koçak, Eskişehir Alpu'dan Gökhan Memiş, Çifteler'den Mustafa Taçkın aday gösterildi.

Gaziantep'te Güçlü Adaylar

Gaziantep Büyükşehir'den Ekrem Kurt, İslahiye'den Bekir Yücel, Şahinbey'den Bekir Saltan aday olarak belirlendi.

Gümüşhane ve Isparta

Gümüşhane Şiran'dan Şeyma Aydın, Isparta Gönen Güneykent beldesinden Şefik Seren Gökkaya listeye dahil edildi.

İstanbul ve İzmir'de DEVA'nın Adayları

İstanbul Kartal'dan İltan Ekmekçioğlu, Pendik'ten Mustafa Yılmaz, Şile'den İbrahim Avcı, Şişli'den Muhammed Benan Şenbayram, İzmir Çiğli'den Yakup Ateş, Güzelyurt'tan Metin Avcı, Kiraz'dan Hatice Hülya Coşkun, Menemen'den Şeyhmus Dal, Selçuk'tan Rabia Beyaz, Tire'den Fatma Yıldırım adaylar arasında.

Kayseri ve Kilis'ten Kırklareli'ne

Kayseri Hacılar'dan Osman Palaz, Kocasinan'dan Kadir Türkmen, Yeşilhisar'dan Mustafa Tepe, Kilis'ten Abdullah Sakar, Kırklareli'nden Rifat Rafael Haleva adaylar arasında.

Kocaeli ve Konya

Kocaeli Karamürsel'den Yunus Katı, Kartepe'den Yusuf Nuhoğlu, Konya Büyükşehir'den Seyit Karaca, Cihanbeyli'den Mulla Sarı, Ilgın'dan Seyit Ali Nadaroğlu aday olarak gösterildi.

Malatya ve Manisa

Malatya Arguvan'dan Erdal Ekici, Manisa Saruhanlı'dan Cüneyt Taylan DEVA Partisi adayları arasında.

Mersin ve Muğla

Mersin Tarsus'tan Ramazan Yıldırım, Muğla Bodrum'dan Mehmet Billorer, Dalaman'dan Bilal Baykan, Fethiye'den Saniye Parça Kulaç yer aldı.

Muş ve Niğde

Muş Bulanık Sarıpınar beldesinden Maşuk Ataş, Malazgirt Konakkuran beldesinden Ramazan Demirbaş, Niğde'den Ümit Güngör adaylar arasında.

Rize ve Sakarya

Rize Ardeşen'den Eren Tolga Beşli, Çamlıhemşin'den Mustafa Kemal Yeniçırak, Sakarya Ferizli'den Yakup Kotaman, Karasu'dan Abdullah Çatalbaş, Pamukova'dan İrfan Metin aday olarak belirlendi.

Sinop ve Tekirdağ

Sinop Erfelek'ten Cevdet Yeşil, Tekirdağ Kapaklı'dan Abdullah Buz, Saray'dan Tarık Atansoy adaylar arasında.

Trabzon ve Tunceli

Trabzon Ortahisar'dan Serkan Işıklı, Sürmene'den Mehmet Ali Duman, Tunceli Çemişgezek'ten Recep Yıldırım, Hozat'tan Doğan Can Yıldırım, Ovacık'tan Sevgi Gülatar, Pertek'ten Tahsin Çelik aday olarak gösterildi.

Yalova

Yalova'dan Aslı Üresin, Altınova Subaşı beldesinden Belma Kobak DEVA Partisi'nin adayları arasında yer alıyor.