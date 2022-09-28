Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatı Ekonomi Politikaları Başkanı Serhat Gürel İnegöl’e yapılması planlanan fuar yeri ile alakalı eleştirilerde bulundu.

Serhat Gürel yaptığı açıklamada İnegöl’de son 10 senede fuar yeri ile alakalı birçok sözün verildiği ve bu sözlerin hiçbirinin tutulmadığını ifade ederek İnegöl’ü yönetenlerin İnegöl’e vizyonu yetmediğini ifade ederek makus talihin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatı Ekonomi Politikaları Başkanı Serhat Gürel yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Aşağıda sıralamasını kronolojik olarak vereceğimiz fuar alanı karmaşasından da görüldüğü üzere bir fuar alanı konusunda bile mutabık kalamayan bir idareci grubuyla karşı karşıyayız..

Yıllar içinde yeri değişti, yapılacak arsanın büyüklüğü değişti, inşaat alanının metrekaresi değişti, başkanlar değişti, vekiller değişti, bakanlar değişti, adası değişti paftası değişti…

Bir tek İnegöl’ümüzün makus talihi değişmedi..

İnegöl’ü yönetenlerin İnegöl’e vizyonu yetmiyor..

8 Haziran 2011 : İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş İnegöl'ün mobilya konusunda büyük bir yol kat etmesi sonucunda 26 bin 500 metrekare alanda bulunan şu anki fuar alanının yerinin yetmemesi üzerine hareket geçen İnegöl Belediyesi, İnegöl’e yeni bir Uluslararası Fuar Merkezi kazandırmak için düğmeye bastıklarını açıklıyor..

1 Ağustos 2012 : Mısırlı bir fuar şirketin 2.OSB de 150 dönüm arazi üstüne bir fuar alanı inşaa etmek istediği , Alinur Aktaş’ın da projeye destek verdiğini açıklıyor..

29 Ocak 2014 : Dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ yerel seçimlere giderken İnegöl’e 100 bin m² fuar alanı yapılacağı vaadini veriyor..

25 Aralık 2014 : Dönemin İnegöl Akparti Milletvekili Hüseyin ŞAHİN katıldığı İTSO toplantısında yeni fuar alanı İnegöl’de olmalı diyor..

23 Ocak 2015 : İnegöl Belediyesi 2014 yılı değerlendirme toplantısında dönemin İnegöl Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ 105 ada üzerinde 65 bin m² alan üzerinde yeni fuar alanın 2016-2017 yılında yükseleceğini açıklıyor..

6 Nisan 2016 : 35.MODEF fuarının açılışında 80 dönüm arsa üzerinde 60 bin m² fuar alanı projesi kamuoyu ile paylaşılıyor..

18 Ekim 2016 : Dönemin milletvekili Hüseyin Şahin ve Dönemin Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kaymakamı Ali Akça Hotel Park’ta yapılan sunumda 58 bin m² teşhir alanı olan fuar alanı tanıtımı yapılıyor.

24 Ocak 2017 : İnegöl Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında yeni fuar alanı kapalı zarf usülü 3 milyon 160 bin TL ile ihale ediliyor..

7 Haziran 2017 : Dönemin milletvekili Hüseyin Şahin ve Dönemin Bursa Valisi İzzetin Küçük 80 bin m² alan üzerinde 93 bin m² inşaat alanına sahip fuar alanı projesine destek vereceklerini açıklıyor..

5 Eylül 2018 : Basına BEBKA üzerinden fuar alanı için 15 milyon TL hibe desteği alındığı haberi servis ediliyor.

14 Mart 2019 : Müsiad İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel Bursa Büyükşehir Belediyesinin fuar alanı için tahsis ettiği arsanın belirlenen süreyi aşması nedeniyle iptal edildiğini açıklıyor..

24 Kasım 2020 : Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban Bakan Mustafa Varank ile yaptıkları görüşme sonrası yeni fuar alanı için destek sözü aldıklarını açıklıyorlar..

23 Ocak 2021 : TÜGİK işadamlarını Külliye’de kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “yaptık, gitti” diyerek İGİAD başkanı Hakan Özdemir’e fuar alanının yapılacağı talimatını verdiğini söylüyor..

24 Ocak 2021 : Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel yeni fuar alanı projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğunu ve kabul edildiğini duyuruyor.

11 Şubat 2021 : İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ fuar alanın 2. Mobilya ihtisas OSB ‘de yapılacağını , 105 dönüm komplike bir alanda yapılacak olan yerin tahsisi için belediye başkanı Alper TABAN ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’e teşekkür ederek açıklama yapıyor..

Deva Partisi olarak diyoruz ki ; bilmiyorsanız kenara çekilmeyi bilin.

Deva kadroları göreve hazır..

İnegöl’ün üstünde gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz.

Komşu Komşu ? Oğlun geldi mi ? geldi..

Ne getirdi ? İhracat, istihdam, fuar..

Fuar Alanı nerde ? Dağa kaçtı..

Dağ nerde ? Yandı bitti kül oldu..