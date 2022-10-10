DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Onur Metinbaş 5 aydır altyapı çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi’nde sokakların asfaltlanması nedeniyle eleştiride bulundu.

DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı Onur Metinbaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“DEVA Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak bugün Kemalpaşa mahallesinin ana arter ve arka sokaklarında yürümeye çalıştık. Zira çamur havuzları ve çukurları nedeniyle yürüyemedik, yürümeye çalıştık. Yaklaşık 5 aydır alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılmış, alt yapısı tamamlanmış birçok sokakta asfalt çalışmaları başlamamıştır. İnegöl'ün birçok mahallesinde olan benzer sıkıntıların Kemalpaşa Mahallesinde katlanarak gerçekleştiğini gözlemledik. Ön takımları dağılan araç sahiplerini, çukurlardan dolayı bisiklet kullanamayan çocukları, yolların tozundan ve çamurundan yürüyemeyen Kemalpaşa Mahallesi sakinlerini dinledik. Haftada en az birkaç kez su kesintisi yaşayan ve su geldiğinde çamurlu suyu saatlerce boşa akıtan Kemalpaşa Mahallesi sakinleri bu sıkıntının ne zaman biteceğini soruyor.”

“Biz de Demokrasi ve Atılım Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak yetki ve etki sahibi olmayan İnegöl Belediyesine soruyoruz; 1.Kemalpaşa Mahallesinin çamurlu ve çukurlu yolları ne zaman asfaltlanacak? 2. Su kesintisi arkasından gelen çamurlu suları kullanamayan ve saatlerce boşa akıtan Kemalpaşa Mahallesi sakinlerine hakkaniyeti korumak adına bedelsiz olarak belli bir miktar metreküp su vermeyi düşünüyor musunuz? Yoksa aldığımız su paraları helal midir diyorsunuz. Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak konuyu yakından takip edeceğimizi, Kemalpaşa Mahallesini sık sık ziyaret edip gelişmeleri yerinde gözlemleyeceğimizi belirtiyor, önümüzdeki yerel seçimler de etkisiz ve yetkisiz İnegöl Belediyesini DEVA Belediyeciliği ile buluşturarak liyakatli, etkin ve yerinde yönetim anlayışı ile İnegöl'ü hak ettiği çağdaş ve modern şehir hayatına kavuşturacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”