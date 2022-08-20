Deva Partisi İnegöl Teşkilat Başkanı Kevser Oğrak,

Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatı olarak demokrasiye inanmış özellikle son yıllarda herkesin hayatını olumsuz etkileyen kötü gidişi durdurarak yeniden atılım diyen kadrolar olarak her geçen büyüyoruz. Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcımız Sedat Kızılcıklı , İnegöl ilçe başkanımız Kani Ahmet Erbay ve Yildirim Ilçe başkanımız Şener Temur beyin katılımları ile mücadelemize katkı koyan mahalle başkanlarımıza yetki belgelerini takdim ettik.. Siyasette bütün yükü üzerlerinde taşıyan, sahadaki problemleri gören ve çözüm üretmek için aktif görev alan mahalle başkanlarımız kötü yönetildiğini herkesin bildiği bu güzel şehrin makus talihini değiştirmek için olanca gücüyle çalışacaktır.. Siyâset yapabilmek için zeminin zor , baskının had safhada olduğu bu günler elbette geçecek ve ülkeye yeniden demokratik bir atılım perdesi açılacak.. Teşkilat başkanlığımızın düzenlediği bu geniş katılımlı toplantı İnegöl'ün Deva damlaları ile ne kadar özdeşleştiğini gösterdi ve sorumluluğumuzu arttırdı.. Bu bilinçle halkımıza layık olduğu huzurlu konforlu bir İnegöl için söz verdik.. Deva kadroları hazır.." dedi.