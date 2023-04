Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, yaptığı tüm başvurulara rağmen Metal Sanayi Kavşağı'na sinyalizasyon çalışmasının yapılmamasından dert yandı.

Başkan Erbay tüm girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirterek şu açıklamayı yaptı;

“Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatı olarak sorumlu muhalefet anlayışı gereği daha önce sürekli olarak kazaların meydana geldiği Metal Sanayi Kavşağına ışıklandırma talebi ile 5 ayrı kuruma dilekçe ile başvurduk. Büyükşehir yasası ile başlayan kargaşada biz de neresi yetkili neresi etkili bilemediğimiz için bildiğimiz tüm kurumlara yazmak zorunda kaldık. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğünden talebimize olumlu yanıt gelmedi. Gelen yanıtların bir çoğu bizim sorumluluğumuzda değil şeklinde geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünden bahse konu yerle ilgili sinyalizasyon uygun görülmemiştir mealinde bir cevap geldi. Biz de bugün acaba her gün kaza olan yerde biz neyi göremiyoruz diye dertlendik, acaba niye ihtiyaç yokmuş diye görmek amacıyla tekrar inceleme için gittik. Evet, buradan çağrımızı yeniliyoruz; siyaseti bir kenara bıraktık. Deva Partisi olarak seslenmiyoruz; bir İnegöllü olarak bir vatandaş olarak diyoruz ki Allah rızası için, lütfen, rica ediyoruz buraya acilen sinyalizasyon kurun. Bir hafta boyunca her gün saat 18:00 ile 19:00 arası kavşakta durup yolu izlesinler ışıklandırma direklerini kendileri taşır. Buradan bir çağrıda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a yapıyoruz. Parti rozetlerimizi bir kenara koyarak bu konuyu konuşmak ve size daha detaylı bilgi vermek için randevu talep ediyoruz. Bu şehir için her şeye değer.”