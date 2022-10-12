Deva Partisi İnegöl İlçe Başkanı Kani Ahmet Erbay, "Muhalefet etmek muhalefet etmiyor , halkımıza hizmet gelsin diye mücadele ediyoruz.. Yapılması gerekenleri, eksikleri , halkın sorunlarını dile getirip mevcut yönetimin yerine getirmesi için takipçi oluyoruz..Vatandaşımıza hakkını arama kültürünü, vergimi veriyorum hizmeti almalıyım anlayışını , belediyenin halkın memuru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.. Evet 3 gün önce Kemalpaşa mahallesi ile ilgili yaptığımız yerinde inceleme ve basın açıklamasının karşılık bulmasından İnegöl kamuoyu adına memnunuz.. Henüz göreve gelmeden belediyeyi aktif çalıştıran Deva Partisi İnegöl İlçe teşkilatının belediye yönetimini devraldığında neler yapabileceğinin göstergesi olarak halkımızın takdirine bırakıyoruz.. Biz İnegöl'ü seviyoruz.. İnegöl'ün hakettiği değeri görmesi için mücadele ediyoruz.. Yılmadan, yorulmadan..." dedi.