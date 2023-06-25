DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet partileri ile yapılan ve 'olumsuz' sonuçlanan görüşmelere yönelik değerlendirmelerde bulunurken, "Önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazırız" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - Ali Babacan genel başkanlığındaki DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet partileri arasında yapılan görüşmelere dair kamuoyunu bilgilendirmede bulundu.

DEVA Partisi'nin kurulduğu ilk günden bu yana diğer siyasi partilerle diyalog ve işbirliği süreçlerini çok önemli görmüş, genel seçimler öncesinde 6 siyasi partiyle beraber yapılan çalışmaların bu işbirliğinin en ileri örneğini sergilediklerini belirterek, "Bilindiği üzere genel seçimler sonrasında TBMM’de grup kurma ve birleşme konularında DEVA, Gelecek ve Saadet Partileri arasında çeşitli seçenekler üzerinde bir görüşme ve değerlendirme süreci yaşanmıştır. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davutoğlu, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi’nin birleşmesiyle ilgili Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a bir model önerisi getirmiştir. Önerilen birleşme modeli, parti yönetiminde çift başlılık ve mesaj karmaşasına yol açacağı ve sürdürülebilir olmayacağı gerekçeleriyle uygun bulunmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Bu arada üç partinin kendi tüzel kişiliklerini korurken belli sayıda milletvekili vererek yeni bir çatı parti kurmak suretiyle ortak grup oluşturma modeliyle ilgili DEVA Partisi içinde kapsamlı değerlendirmeler yapıldığının vurgulandığı bilgilendirme mesajında, "Yetkili kurullarımızda yapılan görüşmelerde, mecliste grup kurmanın önemli olacağı vurgulanmış, ancak söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, bu grup kurma modeliyle ilgili olumsuz görüşleri Sayın Davutoğlu ve Sayın Karamollaoğlu ile paylaşmıştır" denildi.

Diyalog ve işbirliğini önem verdiklerini vurgulayan DEVA Partisi'nin önümüzdeki dönemde farklı seçenekleri görüşmeye ve değerlendirmeye hazır olduğunun altı çizildi.