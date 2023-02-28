MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Felaketler karşısında günübirlik tepkilerden daha üst bir davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir. Gelecek umutlarımız her şartta diri kalmıştır. Gücümüz milli birliğimizdir, güvencemiz devletimizin meselelere hakimiyeti ve mağdur ve mazlum insanlarımızın yanında oluşu, arkasında duruşudur. İki deprem yaygın bir kayba ve yıkıma yol açmıştır. Bu hazin tablo her vatandaşımızı hüzün ve hüsranla sarsmış, yüreklere ateş düşürmüştür. 20 Şubat'ta da Hatay Defne'de 6.4'lük depremin yanında, Samandağ merkezli 5.8'lik deprem ile Malatya Yeşilyurt'ta dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmıştır. 44 bin 375 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Başımız sağ olsun diyorum.

Afet bölgesinde ve haricinde çadır, konteyner, yurtlar, oteller, kamu misafirhane ve tesisleriyle diğer barınma alanlarında 1 milyon 914 bin 292 vatandaşımıza hizmet sunulmaktadır. Fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen çadırların kurulumu gerçekleştirilmiş, çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar 287 çadır kent kurulmuştur. İster istemez bazı eksikliklerin, amaçlanan hizmetlerin temininde bazı yetersizliklerin vuku bulması normaldir, olağandır. Mühim olan çok boyutlu çabalardaki samimiyet. Hiç kimse yalnız, kimsesiz ve sahipsiz değildir.

TRİBÜNLERDEKİ 'HÜKÜMET İSTİFA' SLOGANLARI: BUNDAN BÖYLE BEN KARAGÜMRÜKLÜYÜM

İçinden geçtiğimiz kırılgan, nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek için kıvrananlar, tribünleri ajan provokatörlerin güdümüne havale ederek oyun kuranlar tarihi yanlışın ortasındadır. Bazı futbol müsabakalarında hükümet istifa bağırtısının koro halinde seslendirilmesi, depremde hayatını kaybedenlere vahim bir saygısızlıktır. Türkiye'nin depremin ağır sonuçlarıyla mücadele ettiği süreçte Türk sporunu siyasileştirmeye çalışanlar, alçakça bir kurgunun içindedir. Spor demek, dostluk, kardeşlik ve centilmenlik demektir. Spor demek ahlaklı olmak demektir. Hükümeti istifaya davet etmek, tribünlerde siyasi kaosa heves etmek, bir avuç holigana sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes haddini, hududunu bilmelidir. Sahalardan sokak aralarına gerilim ve çatışma tahviline yeltenenlere müsamaha gösterilmeyecektir. TFF ve kulüpler tarih ve millet önünde, milli, ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yerine getirmekle mükelleftir. Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır. Bu olana kadar Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm.