MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te cezaevinde bulunan terörist Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunması ülke genelinde gündem yarattı. Söz konusu açıklama hakkında Herkes Duysun ekibi olarak Bursalılara mikrofon uzattık. Bursalı vatandaşların tutumuysa birbirinden farklıydı.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun” diyerek İmralı Cezaevinde bulunan Kürdistan İşçi partisi (PKK) lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunmuştu. Söz konusu açıklama hakkında Herkes Duysun ekibi olarak Bursalılara mikrofon uzattık. Bursalı vatandaşların tutumuysa birbirinden farklıydı.

“Terörün tamamen bittiğini ve örgütün kaldırıldığını mecliste haykırsın diyen Devlet Bahçeli’nin bu açıklamasına Bursa’da yaşayan vatandaşlar yorumladı. Devlet Bahçeli’nin açıklamasını doğru bulanlar olduğu gibi destekleyen vatandaşlar da oldu. Bir vatandaş, “O kadar insanın katilinin mecliste işi yok.” derken; bir başka vatandaş da “Çok iyi konuştu, ülkenin böylesine onur konuşmalarına ihtiyacı vardır.” şeklinde düşüncesini paylaştı.

Herkes Duysun ekibi olarak “Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı açıklamayı nasıl buluyorsunuz?” diye sorduğumuzda Bursa halkından gelen cevaplar ise şu şekilde:

“MECLİSE ÇAĞIRMAK NEYİN ALAMETİ?”

“Meclise böyle bir adamın gelmesinden kimsenin hoşnut olacağını düşünmüyorum açıkçası. “ diyen bir vatandaş şunları söyledi:

“Çok saçma bir açıklama. O kadar şehidimiz oldu, bizler de çocuk yetiştiriyoruz. Benim oğlum asker olmak istiyor Okuması büyümesi kolay geliyor insanlara. Ne için öldü bu insanlar. Bizleri korumak veya savunmak için yaşamlarını yitirdiler. Kendileri, o Öcalan için o kadar insanın katili ya da bebek katili diyorlardı. Şimdi meclise çağırmak neyin alameti? O insanların, o evlatların anne babalarını yüzüne nasıl bakacaklar. Nasıl söz verecekler. Yazık,çok yazık.”

“ÜLKENİN ONUR KONUŞMALARINA İHTİYACI VAR”

Başka bir vatandaş da Bahçeli’nin sözlerini son derece olumlu bulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çok iyi konuştu. Ben kendisine çok teşekkür ederim. Ülkenin onur konuşmalarına ihtiyacı vardır. Bu ülkenin insanları akıllı olsun, birlik ve beraberlik içerisinde olsun. Bu ülkenin insanları akıllı olsun, düşmanlık yapmasınlar. Biz rahat yaşamak istiyoruz. Terör istemiyoruz. Bu ülke hepimizindir. Türkü ve kürdü hepsi bizimdir. Ben Devlet Bahçeli’ye, Recep Tayyip Erdoğan’a başta olmak üzere devlet büyüklerine, askerimize, polisimize çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun. Bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde kalkınacak.”

“BİR TÜRK VATANDAŞI OLARAK TERS BULUYORUM”

Bir diğer vatandaş düşüncelerini şu şekilde paylaştı:

“O kadar şehitlerimizin olmasına rağmen bu görüş benim için çok saçma. Koskoca Devlet Bahçeli böyle bir açıklamada nasıl bulundu. Bende şaşırdım. Ama böyle bir açıklama yapmaması gerekiyordu. Bence çok yanlış, katılmıyorum. Bir Türk vatandaşı olarak tamamen ters buluyorum. Kürtlerle Türkler arasında hiçbir problemimiz yok. Yalnız büyük politikacılarımız meseleyi Türkiye’yi parçalamak için kullanmaktadır.”