3-9 Kasım ''Organ ve Doku Bağışı'' Haftası kapsamında İnegöl Devlet Hastanesinde organ bağışı farkındalık standı kuruldu.

Organ nakli koordinatörleri tarafından stant ziyaretinde bulunan ziyaretçilere, organ nakli ve bağışı konusunda; organ naklinin ne olduğu, hangi organ ve dokulara nakil yapıldığı, kimlerin organ bağışında bulunabileceği, organ bağışında bulunmak için nereye başvurmaları gerektiği gibi organ bağışı konusunda sık sorulan sorulara cevaplar verilerek bilgilendirme yapıldı. Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin kayıtları yapılarak organ bağışı kartları teslim edildi.

4-7-8-9 Kasım günlerinde Devlet Hastanesi poliklinik girişinde bilgilendirme standında ziyaretçiler detaylı bilgi alıp, organ bağışında bulunabilirler. Hastanede ki standa ek olarak Organ Bağışı Farkındalık standı, 5 Kasım Cumartesi günü İnegöl AVM içerisinde 12:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. 18 yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.