İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, İnegöl Devlet Hastanesine çakarlı araçla gelen sürücüye cezai işlem uyguladılar.

Sürücü, İnegöl Devlet Hastanesindeki yakınının tedavisinin ardından 41 AGB 347 plakalı otomobilinin önüne monte ettiği çakarını da çalıştırıp yoluna devam etti. Vatandaşlarca çekilen çakar lambalı aracın amatör kamera görüntüsü, polis ekiplerine ihbar edildi.

Görüntüleri inceleyen Polis ekipleri 41 AGB 347 plakalı otomobilin, sürücüsünü tespit ettiler.

Sürücü Mücahit B.'ye aracında çakarlı lamba bulundurma suçundan bin 823 TL cezai işlem uygulandı.