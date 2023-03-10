Belediye Başkanı Alper Taban, her Cuma sabahı farklı bir camide düzenlediği ‘Bereket Sofrası Buluşmaları’ kapsamında bu hafta Yeniceköy Merkez Camisi cemaatiyle bir araya geldi. Deprem bölgesindeki çalışmaları anlatan Başkan Taban, “Tüm Türkiye seferber. Allah’a hamdolsun bu işin içerisinde canla başla çalışan devletimizin görevlileri, milletimizi gördük. Devlet millet el ele yaraları sarıyor” dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşmaları’ devam ediyor. Her hafta Cuma sabahı farklı bir camide düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk günleri buluşmalarının bu haftaki durağı Yeniceköy Mahallesi Yeniceköy Merkez Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin artması ve vatandaşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının ardından mahalle sakinleri ve cami cemaatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, aynı zamanda mahallenin ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözümler üretiliyor.

AMACIMIZ VATANDAŞIMIZI DİNLEMEK

Belediye Başkanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cami kıraathanesinde cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası vatandaşlara hitaben konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Soframıza icabetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler her hafta Cuma sabahı farklı bir mahallemizde, farklı bir camimizde bereket sofrası adı altında buluşmalar yapıyoruz. Bu buluşmaların bir amacı da var. Amaçlardan biri vatandaşlarımızla buluşmuşken sizlerin bizlere iletmek istediği, sormak istediği konuları da dinlemek, cevap vermek istiyoruz. Muhtarımızla, mahalle teşkilatlarımızla sürekli irtibat halindeyiz zaten” dedi.

“MİLLETİMİZ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMİYOR”

2 gündür deprem bölgesinde olduğunu hatırlatan Başkan Taban, burada devam eden çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Taban, “Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay’daydık. Orada bir dizi görevlerimiz var. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ve Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaraları sarmak için hizmet ediyoruz. İnegöl’ümüzden gelen desteklerin vatandaşlarımızla buluşturulması noktasında katkı koyduk. Belediye personellerimizden arkadaşlarımız yine orada rutin belediyecilik faaliyetlerinin aksamaması adına çalışmalarına devam ediyorlar. Tüm Türkiye seferber. El birliği ile yaraları sarmaya çalışıyoruz. Allah’a hamdolsun bu işin içerisinde canla başla çalışan devletimizin görevlileri, milletimizi gördük. Devlet millet el ele yaraları sarıyor. Ancak buraları manipüle etmeye çalışanlar da var. Ancak görüyoruz ki milletimiz de buna asla fırsat vermiyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Taban mahalle sakinlerinin sorunlarını dinlerken, bölgenin problemlerine ilişkin de istişareler yapıldı.