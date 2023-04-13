İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yaklaşık 40 kurum ve kuruluşun katılımıyla başladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - “Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” Eskişehir etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, gençleri kamuyla buluşturmak ve devlet teşviklerini tanıtmak amacıyla organize edilen, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar ile çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile aileler yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretçiler, stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi aldı.

Stantları gezen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, 2021 yılının aralık ayında çıktıkları bu yolda Eskişehir'in 15'inci durakları olduğunu belirtirken, kentte gençlerle birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başar, etkinliğin yarın saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacağını belirti.