Önceki gün saat 19.3

Önceki gün saat 19.30 sıralarında İnegöl'e bağlı Edebey köyü mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada, tarlaya uçan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl'e bağlı Edebey köyünden Cerrah Beldesi istikametine gelmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Fahri Taşkıner’in yönetimindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu Edebey köyü çıkışında tarlaya uçtu. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücüye, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşların haber vermesi sonucu kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık görevlileri yaptı.

112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı sürücü, burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili gerekli tahkikatın sürdüğü belirtildi.