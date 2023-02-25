Deydinler mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobile arkadan çarpan motosikletteki baba ve kızı yaralandı.

Kaza İnegöl-Deydinler mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Deydinler mahallesine seyir halinde olan sürücü Vedat İleri(55) yönetimindeki 16 AHA 596 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücü yönetimindeki 16 Z 0636 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki kızı Yağmur İ.(14) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.