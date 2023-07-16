Edirne’de ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) geç kalan adaylar kapıdan dönmek zorunda kaldı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS), 81 ilde ve Lefkoşa’da 97 noktada bin 230 bina ve 21 bin 167 salonda 464 bin 281 adayın katılımıyla yapıldı. 2 yıllık meslek yüksekokulu eğitimini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen adaylardan bazıları sınava koşarak yetişirken, bazıları ise geç kaldığından ve kimliklerini unuttuğundan dolayı içeri giremedi.

2 dakika ile sınava giremediğini ifade eden Rabia Gencer, kimlik kartını yanına almadığından dolayı salona alınmadığını belirterek, “İl dışından geliyordum. Ulaşımdan dolayı biraz panik yaptığımdan dolayı geç kaldım. Sınava ucu ucuna yetişmeye çalıştım ama olmadı. Kendimi de daha fazla üzmek istemiyorum” dedi.

Sınava giren adaylar, 2023-DGS sonuçlarını 11 Ağustos’ta öğrenebilecek.