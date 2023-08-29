Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Dicle Sokakta toplam 700 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı Dicle Sokakta kazıma işlemi yapılmış ardından da asfalt öncesinde PMT serim işlemi gerçekleştirilmişti. Dün sabah itibari ile Dicle Sokakta asfalt serim işlemi gerçekleştirildi. Fen işleri müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada toplam 700 ton sıcak asfalt serimi akşam saatlerinde tamamlandı. Ekipler, yol çizgilerinin de çekimiyle birlikte çalışmanın biteceğini belirtti.