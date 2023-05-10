Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi, açılan yeni birimler ile gelişimini sürdürmeye devam ediyor.. Üniversite hastanesinde son olarak genel yoğun bakım üniteleri açılarak faaliyete geçirildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Açılışta Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cahfer Güloğlu ve beraberindekiler yoğun bakım ünitesini açarak, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında istişarede bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yaptığı değerlendirmede, Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasının yanında, farklı branşlarda öğretim üyesi ve asistan kadrolarının hızla güçlendirilmesinin hastanenin çalışmalarına yeni bir ivme kattığını ifade ederken; “Hastanemizi büyütmeye devam ediyoruz. Eksikler tamamladıkça yenilikleri ve yeni adımları gündemimize alıyoruz. Yoğun Bakım Ünitesi de hastanemiz için önemli bir ihtiyaçtı. Rektörlük olarak özel önem verdiğimiz bu süreçte emeği geçen tüm hocalarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.