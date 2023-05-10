Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, kampüste yapımı devam eden yemekhanenin inşaat alanında incelemelerde bulundu.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Dicle Üniversitesi kampüsünde yapımı devam eden yemekhane binası inşaatını yerinde inceleyen Rektör Karakoç, yönetim olarak özellikle yapımı devam eden inşaat çalışmalarının tamamlanması, çevre düzenlemeleri, yeşil alanların korunması ve sosyal donatıların artırılması konularının üzerinde hassasiyetle durduklarını, dolayısıyla kampüsün en kısa sürede daha yaşanabilir bir mekân haline geleceğini ifade etti.

İnşaat şantiyesinde incelemeler sonrası Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç tarafından inşaat alanında çalışan işçilere tatlı ikram edildi.