Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilecek olan Yoga etkinliği, yoga severlerde büyük heyecan yaşattı.AYDIN (İGFA) - Organizasyon kararının verilmesiyle birlikte yoga severlerin büyük ilgisiyle karşılaşılan etkinlik 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Duja Didim Hotel’in doğa ile içiçe harika ortamında gerçekleştirilecek.

Organizasyonun, yoga ve meditasyon pratikleri ile tanışmak isteyenler ile başlangıç seviyesindeki kişiler için uygun olduğunu belirten yoga eğitmeni Pınar Çandır; “5 yıl önce ufak bir hayalle başlayan Yogabumu hikayesi; marka olma yolunda ilerleyen bebek adımlarımla, içimdeki heyecanımla ve etrafımdaki tüm güzel kalplerin enerjisiyle yazılmaya başlıyor.

Organizasyonlarımıza yoga severlerin her zaman yoğun ilgisi oluyor. Şimdi yine harika bir organizasyon ile tüm yoga severleri doğa ile içiçe olan etkinliğimize bekliyoruz. Yoga severler, program hakkında detaylı bilgi almak için etkinlik koordinatorümüz Duygu Kıratlı Gökçe’ye mesaj iletebilir ya da 0534 488 47 59 numaralı telefondan kendisine ulaşıp detaylı bilgi alabilirler. Şimdiden tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.