Uluslararası SIGN İstanbul, dijital baskı endüstrisine ait tüm inovatif yeniliklere ev sahipliği yapacak.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki lider firmaları ile dünya markalarını, 4 kıtadan binlerce profesyonel ziyaretçiyle buluşturan Uluslararası SIGN İstanbul, 21-24 Eylül 2023 tarihinde dijital baskı endüstrisine ait tüm inovatif yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Tüyap Beylikdüzü'nde 24'üncüsü düzenlenecek fuarda, hemen her türlü malzeme üzerine, hayal gücüyle sınırlı tasarımları hızlı ve ekonomik biçimde basabilen dijital teknolojiler sergilenecek.

Dünya genelinde milyarlarca dolarlık devasa bir pazar hacmine ulaşan ve her yıl sürekli büyüyen dijital baskı endüstrisine dair gelişmeleri yerinde görme imkanı bulacak.