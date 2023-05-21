Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı’nın hayata geçirdiği “Dijital Benim İşim” Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.İSTANBUL (İGFA) - Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen “Dijital Benim İşim” Projesi’nde yarışma heyecanı sona erdi. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projede “Dijital Pazarlama” eğitimini tamamlayan kadınlar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen Sosyal Medya Kampanya Yarışması’nda sonuçlar açıklandı.

Yarışma kapsamında katılımcılar 1 ay boyunca kendi işletmelerinin veya seçtikleri bir işletmenin sosyal medya hesaplarını yönettiler. Toplam 39 başvurunun alındığı yarışmada, Kastamonu Merkez Halk Eğitimi Merkezi yarışmanın birincisini ve üçüncüsünü çıkararak iki ödül almaya hak kazandı. “Serap Online Mutfak” hesabıyla Serap Sakaoğlu’nun birinci olduğu yarışmada, aynı ilden Nihal Atak ise “Wonderi” hesabının yönetimiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yarışmada ikinciliği ise İstanbul Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi’nden Tuğçe Çiçek, “Tuğçe İşleme” hesabıyla aldı.

Antalya Kepez Halk Eğitimi Merkezi’nden Nihan Baykal “Benha Aksesuar” hesabı, Elazığ Merkez Halk Eğitimi Merkezi’nden Başar Altunyuva ise “Yöresellikten Dijitale Kültürel Mirasın Yeniden Şekillenmesi” hesabıyla Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Yarışmada ilk üçe girenlere işlerini büyütmeleri için toplam 32 bin 500 TL’lik can suyu sermayesi sağlanırken, Jüri Özel Ödülü sahiplerine de toplam 4 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki sunuldu.

Bugüne kadar 20 ilde yaklaşık 15 bin kadına ulaşılan proje kapsamında 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Proje, sosyal etki araştırma çalışmalarını da içeriyor.