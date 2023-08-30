İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinde 2023 sonbahar eğitim dönemi için başvurular devam ediyor.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönemi için başvurular devam ediyor. Proje ile öğretmenlerin dijital dönüşümün bir parçası olması ve edindikleri dijital becerileri öğrencilerine aktarmaları amaçlanıyor. 2020 yılında başlayan ödüllü proje ile bugüne kadar 6 bin öğretmene ulaşılırken, yeni dönemde 1000 öğretmene daha eğitim verilecek. Türkiye’nin 81 ilinden devlet okullarında çalışan ilkokul ve ortaokul öğretmenleri, 10 Eylül 2023 tarihine kadar projeye başvuruda bulunabilecek. Yeni dönem başvurularında deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanınmaya devam edilecek. Böylelikle, depremden etkilenen öğretmenlerin gelişimlerinin kesintiye uğramamasına destek olunması da hedefleniyor.

Ödüllü Dijital Öğretmenler projesi iki fazdan oluşuyor

Öğretmenlerin çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmasını destekleyen eğitimler içeren Dijital Öğretmenler projesi iki fazdan oluşuyor. ODTÜ’lü eğitmenler tarafından sunulan eğitim programı kapsamında, Ekim-Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ilk fazda, 1000 öğretmene dijital yetkinliklerini geliştirmek için dijital vatandaşlık ve güvenlik, etkili sunum hazırlama, yaratıcılık ve görsel tasarım, eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme modüllerinden oluşan 5 haftalık çevrim içi eğitim verilecek. Proje sürecinde öğrenilecek uygulamalara yönelik üretken yapay zeka araçları da eğitimlerde tanıtılacak. İlk faz eğitimlerinin ardından 1000 öğretmen arasından seçilecek 100 öğretmene sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim sağlanacak.

Öğretmenler, 10 Eylül 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabiliyor.

Öğretmenler, 10 Eylül 2023 tarihine kadar dijitalogretmenler.com sitesi üzerinden projeye başvuruda bulunabilecek. Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi almak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli.