ÖSYM, 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - ÖSYM, bugün saat 17.15 itibariyle başlayan 2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin 31 Ekim 2024 saat 23.59'a kadar yapılabileceğini duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacağı belirtilirken, tercihte bulunacak adayların 2024-DGS Ek Yerleştirme Tercih Bilgileri ve Tablolar'ı dikkatle incelemelerini istedi.